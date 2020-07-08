Саяногорск, Хакасия, , 12:09 — REGNUM Глава хакасского города Саяногорска Михаил Валов прокомментировал появившуюся 8 июля в местных СМИ информацию о том, что он был пойман пьяным за рулём.

Пост Михаила Валова в Facebook Скриншот со страницы Михаила Валова, facebook.com

«Уважаемые жители Саяногорска! Чтобы пресечь всякие сплетни и кривотолки, сообщаю вам достоверную информацию о дорожном происшествии, участником которого я стал», — пишет Валов на своей странице в Facebook.

По его словам, наряд ДПС ночью 8 июля действительно остановил автомобиль, которым он управлял. Градоначальнику предложил пройти медицинское освидетельствование на предмет алкогольного опьянения. Он согласился на эту процедуру в медицинском учреждении.

«С сотрудниками полиции мы вместе проехали в больницу Саяногорска, и я сдал тест. Он оказался положительным», — пишет мэр.

Он подчеркнул, что 17 июля мировой суд рассмотрит составленный в отношении него протокол.

«С фактом алкогольного опьянения я не согласен, так как каждый день принимаю лекарства по рекомендации врачей», — отметил Валов.

Он также сообщил, что с 22 июня по 23 июля находится в отпуске.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Валов выиграл выборы мэра Саяногорска в сентябре 2018 года.

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