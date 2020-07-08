Саратов, , 12:19 — REGNUM С начала июля в Саратовской области за медицинской помощью с симптомами теплового удара обратились семь человек. Людям стало плохо из-за установившейся в регионе аномально жаркой погоды, рассказала главный врач регионального центра медицинской профилактики Римма Яхина.

Пострадавшие находились не в критическом состоянии. Люди просто перегрелись, кто-то на улице, кто-то в транспорте. Всем оказана медицинская помощь, заверила доктор.

С ее слов, чтобы обезопасить себя от тепловых ударов, необходимо носить одежду светлых оттенков из натуральных тканей, отказаться от газировки, алкоголя и жирной пищи.

Основными симптомами перегревания организма Яхина назвала головокружение, носовое кровотечение и нарушение сознания.

ИА REGNUM напоминает, на территории Саратовской области установилась сильная жара до +41 градуса. В связи с этим в региональном МЧС объявили оранжевый уровень погодной опасности.

Читайте также: В Саратовской области из-за жары объявлен оранжевый уровень опасности