Санкт-Петербург, 8 июля 2020, 12:09 — REGNUM Хлопок в центре Петербурга произошел из-за повреждения подземной кабельной линии напряжением 10 кВ. Об этом 8 июля корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе «Россети Ленэнерго».
Напомним, огонь из-под асфальта вырвался у дома по улице Тюшина в Центральном районе города. Как установили сотрудники компании, произошло повреждение кабельной линии электропередачи 10 кВ.
«Дефект не повлиял на надежность электроснабжения, все потребители «Россети Ленэнерго» получают электроэнергию в полном объеме», — отметили в компании.
Специалисты оперативно провели осмотр места аварии, место повреждения асфальта сейчас ограждено, в ближайшее время будет проведен ремонт линии с восстановлением дорожного покрытия.
«Опасности для прохожих данный участок не представляет», — пояснили в «Ленэнерго».
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