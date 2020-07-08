Санкт-Петербург, , 12:09 — REGNUM Хлопок в центре Петербурга произошел из-за повреждения подземной кабельной линии напряжением 10 кВ. Об этом 8 июля корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе «Россети Ленэнерго».

Напомним, огонь из-под асфальта вырвался у дома по улице Тюшина в Центральном районе города. Как установили сотрудники компании, произошло повреждение кабельной линии электропередачи 10 кВ.

«Дефект не повлиял на надежность электроснабжения, все потребители «Россети Ленэнерго» получают электроэнергию в полном объеме», — отметили в компании.

Специалисты оперативно провели осмотр места аварии, место повреждения асфальта сейчас ограждено, в ближайшее время будет проведен ремонт линии с восстановлением дорожного покрытия.

«Опасности для прохожих данный участок не представляет», — пояснили в «Ленэнерго».

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