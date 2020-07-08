Кремёнки, Калужская область, , 13:30 — REGNUM В Калужской области 25-летний житель города Кремёнки на территории местного рынка без видимой причины напал на двух продавцов торговых палаток — 71-летнюю женщину и 61-летнего мужчину, которым нанёс удары ножом. Об этом 8 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

По информации ведомства, потерпевшие были доставлены в больницу. Однако спасти пожилого мужчину не удалось, от полученных ранений он скончался. Напавший на пенсионеров, вероятнее всего, находился в состоянии наркотического опьянения. Вечером в день происшествия в подъезде одного из домов Кремёнок было обнаружено тело молодого человека, при котором найден пакет с порошкообразным веществом и шприц с иголкой.

Расследование уголовного дела проводится следственной группой с участием криминалистов. В настоящее время допрашиваются свидетели, проводятся химическая, генетическая, судебно-медицинская и другие экспертизы.

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