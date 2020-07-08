Кызыл, , 11:51 — REGNUM В Чаа-Хольский район Тувы 8 июля прибыли спасатели из Абакана для участия в поисках двух пропавших на Енисее мужчин. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

Напомним, поздно ночью 3 июля местные жители 35 лет на моторной лодке направились в местечко «Шогур» Чаа-Хольского района. Сообщение об их бесследном исчезновении поступило на следующий день.

«Без вести пропавшие — это двое молодых мужчин в возрасте 35 лет, которые, предположительно, 3 июля поздно ночью утонули», — отметили в управлении.

Как отмечается, поисковые работы осложнены высоким уровнем реки. Спасатели из Хакасии оснащены подводным видеокомплексом с возможностью погружения до 60 метров.

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