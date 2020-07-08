Ростов-на-Дону, , 11:49 — REGNUM В Ростовской области в суд направлены материалы уголовного дела в отношении бывшего начальника полигона твердых бытовых отходов Таганрога. Мужчину обвиняют в нарушении правил обращения экологически опасных веществ (ч. 1 ст. 247 УК РФ), сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

Как полагают следователи, в период времени с 10 июня 2015 года по 31 декабря 2018 года начальник полигона ТБО МУП «Спецавтохозяйство» «допустил хранение и захоронение коммунальных отходов с нарушением установленных правил Российской Федерации». Согласно результатам экспертизы, «незаконная деятельность обвиняемого привела к возникновению существенной угрозы загрязнения окружающей среды химическими и бактериологическими веществами и отходами».

ИА REGNUMнапоминает, что уголовное дело об утилизации экологически опасных отходов было возбуждено в мае 2019 года. Позже в отношении начальника управления ЖКХ Таганрога было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Следователи выясняли его причастность к незаконной деятельности руководителя полигона.

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