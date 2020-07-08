Норильск, Красноярский край, , 11:53 — REGNUM Размер ущерба от утечки топлива в Норильске, рассчитанный Росприроднадзором, оспаривается «Норникелем». Об этом говорится в сообщении компании.

В компании не согласны, что размер ущерба от разлива дизельного топлива составил 148 млрд рублей. Вместе с тем компания по-прежнему обязуется ликвидировать последствия утечки за свой счёт. Соответствующее письмо направлено в Росприроднадзор.

В «Норникеле» полагают, что искажены результаты расчётов о вреде, причинённом водным объектам и почве. В частности, взят максимальный коэффициент, учитывающий длительное непринятие мер по ликвидации загрязнения, а это неверно.

Помимо ликвидации последствий, компания готова полностью восстановить экосистему пострадавшего района. Для этого предложено создать межведомственную комиссию.

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