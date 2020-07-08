Сысерть, Свердловская область, , 11:39 — REGNUM В Сысертском городском округе Свердловской области произошло ДТП с участием автобусов, в которых дети ехали в оздоровительный лагерь. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Авария произошла на трассе М5. В колонне было шесть автобусов, в которых ехали 130 детей и 40 их сопровождающих. Один из автобусов наехал на другой, а тот — на следующий.

Пострадавших нет. Дети были доставлены в лагерь. А прокуратура начала проверку по факту аварии. Выясняются её обстоятельства, исправность автобусов, прохождение водителями предрейсового осмотра и т.д.