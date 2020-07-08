Чебоксары, , 11:39 — REGNUM В Чебоксарах сегодня, 8 июля, троллейбус врезался в столб в центре города. В результате пострадали несколько пассажиров, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

В центре Чебоксар троллейбус врезался в столб 21.мвд.рф

Авария произошла около 10:30 часов возле остановки общественного транспорта «Гостиница Чувашия». Троллейбус по ходу движения врезался в опору линии электропередач. В полиции полагают, что причиной происшествия мог стать отказ системы торможения.

«Увидев пешехода на нерегулируемом переходе, водитель стала останавливать машину, которая потеряла управление и, чтобы избежать наезда на человека, совершила наезд на бетонный столб», — говорят в региональном МВД.

На момент ДТП в салоне троллейбуса находились около 20 человек. По данным министерства, шестеро пассажиров с ушибами обратились в медицинское учреждение. Обстоятельства ДТП выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее резонансная авария с участием троллейбуса в Чебоксарах произошла 16 октября 2019 года: он также врезался в столб. В результате ранения получил 31 человек, в том числе десять несовершеннолетних. По предварительным данным правоохранителей, 22-летний водитель не справился с управлением троллейбуса. Со слов водителя, во время движения у него свело ногу.

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