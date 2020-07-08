Санкт-Петербург, , 11:34 — REGNUM В центре Санкт-Петербурга из-за аварии на коммунальных сетях произошёл хлопок, после чего из-под асфальта вырвалось пламя. Об этом 8 июля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

ЧП произошло 8 июля около 10:02 мск в Центральном районе города, на улице Тюшина, 16. Жители и прохожие услышали хлопок, из-за которого повредился асфальт, а к небу устремилось пламя.

«Произошло повреждение асфальта на площади 7 кв. метров с выходом пламени. На момент прибытия спасательных подразделений горения не было», — отметили в спасательном ведомстве.

На месте находятся аварийная служба «Петербурггаз», при этом запаха газа не чувствуется, а также специалисты «Ленэнерго». Сотрудники электросетевой компании проверяют оборудование.

«Предварительная причина — пробой на подземной кабеле», — указали в ведомстве.

Добавим, это не первое подобное ЧП в Петербурге. Так 11 мая текущего года в Московском районе Санкт-Петербурга из-за технологического нарушения на подземной кабельной линии 6 кВ из-под тротуара вдоль проезжей части также произошел выброс пламени.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге из-за скачка напряжения «взорвался» тротуар