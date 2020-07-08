Хараре, , 11:37 — REGNUM Полиция в Зимбабве арестовала более десятка медицинских сестер и других представителей профсоюза медицинских работников, объявивших забастовку из-за низкой оплаты труда. Об этом передает агентство AFР со ссылкой на сообщение Ассоциации медицинских работников Зимбабве.

По информации журналистов телерадиокомпании, участники забастовки требуют, чтобы им платили в долларах США, заявляя, что инфляция, которая составляет почти 800%, приводит к обесцениванию их зарплат в местной валюте.

«По меньшей мере 13 членов нашей ассоциации и профсоюзных лидеров были арестованы во время демонстрации в больнице в Хараре», — сказал в интервью агентству AFP глава Ассоциации медицинских работников Зимбабве Энок Донго.

«На момент нашей беседы они находятся в полицейском участке, но мы не знаем, какие обвинения будут им предъявлены», — добавил он.

Ассоциация медицинских работников Зимбабве, которая представляет около 15 000 государственных медицинских сестер и других медицинских работников, на прошлой неделе призвала своих членов бастовать из-за низкой оплаты труда.

В Зимбабве зарегистрировано 716 случаев заражения коронавирусом, в том числе восемь — с летальным исходом.