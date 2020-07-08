Южно-Сахалинск, , 11:13 — REGNUM Решение об аварийной посадке летевшего из Владивосток в Петропавловск-Камчатский самолёта в аэропорту Южно-Сахалинска командир принял после того, как экипаж почувствовал запах плавящейся изоляции электропроводки в кабине пилотов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

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По факту экстренной посадки прокуратура проводит проверку. Установлено, что самолёт не имеет повреждений, отказов систем авиационной техники не зафиксировано

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт Airbus-319 рейса HZ-5614 авиакомпании «Аврора» перевозил 28 пассажиров из Владивостока в Петропавловск-Камчатский. Командир во время полёта принял решение об экстренной посадке по техническим причинам. Самолёт успешно приземлился в Южно-Сахалинске. На борту находились 28 пассажиров и семь членов экипажа. Никто не пострадал.