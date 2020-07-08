Махачкала, , 10:57 — REGNUM В Дагестане продолжает оставаться сложной ситуация с лесными пожарами. На территории республики в настоящее время охвачено огнем 140 гектаров лесного фонда сообщили 8 июля в пресс-службе регионального управления МЧС.

Наибольшая площадь пожаров зарегистрирована в районе селения Агачаул в Карабудахкентском районе — 88 гектаров. В поселке Тарки в пригороде Махачкалы горит 45 гектаров территории, в Казбековском районе — восемь гектаров. В этом районе 7 июля возник очаг пожара в трех километрах от села Дылым. На его ликвидацию были брошены силы с количестве свыше 80 человек из числа сотрудников МЧС и добровольцев.

Работы по тушению пожаров ведутся ежедневно с наступлением светлого времени суток до познего вечера. Сегодня, 8 июля, с 04:00 началось тушение пожаров с применением авиации МЧС.