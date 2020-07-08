Москва, , 10:53 — REGNUM Дело об избиении в московской аптеке 81-летнего академика РАН Владислава Назарова рассмотрит Хамовнический районный суд, сообщили 8 июля в пресс-службе прокуратуры Москвы.

В рамках уголовного дела житель столицы обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений»).

Инцидент произошёл 31 марта. По данным следствия, в помещении аптеки на улице Плющиха произошло грубое нарушение общественного порядка.

«В присутствии посторонних граждан в очереди в кассу аптеки, выражая явное неуважение к обществу, из хулиганских побуждений он спровоцировал конфликт с ранее незнакомым ему пожилым мужчиной», — рассказали в прокуратуре.

Пострадавший после нанесённых ему ударов упал, ударившись затылком о витрину.