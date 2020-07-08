Якутск, , 10:52 — REGNUM Общая площадь так называемых, лесных пожаров-отказников в России за последние сутки значительно сократилась, но всё ещё внушительна. Судя по данным ФБУ «Авиалесоохрана», на 8 июля на труднодоступных и удаленных землях лесного фонда находятся под постоянным наблюдением лесопожарных формирований и контролируется космическим мониторингом 209 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 573 539 га, по которым прекращены работы по тушению на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Больше всего таких очагов по-прежнему находится в Якутии (139 пожаров на площади 351 173 га). Далее следуют: Красноярский край (17 пожаров на площади 98 902 га), Камчатский край (8 пожаров на площади 69 574 га), Иркутская область (28 пожаров на площади 36 695 га), Бурятия (11 пожаров на площади 8 618 га), Амурская область (5 пожаров на площади 7 843 га) и Забайкальский край (1 пожар на 734 га).

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 7 июля в России действовало 225 лесных пожаров-отказников. Их общая площадь составляла 912 765 га.

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