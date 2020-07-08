Салехард, , 10:52 — REGNUM На Ямале в результате столкновения маршрутки и «КАМАЗа» один человек погиб, семеро травмированы. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции ЯНАО.

Микроавтобус после столкновения с тонаром Пресс-служба Госавтоинспекции ЯНАО

Трагедия произошла вечером 7 июля на 282 км автодороги Сургут-Салехард. От полученных травм скончался пассажир микроавтобуса «Ивеко», ранены водитель и ещё шесть пассажиров. Все они госпитализированы.

Как сообщает прокуратура ЯНАО, микроавтобус перевозил девять сотрудников предприятия топливно-энергетического комплекса.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению правил безопасности при транспортировке пассажиров», — отметили в надзорном ведомстве.

Обстоятельства трагической аварии выясняются.