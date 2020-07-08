Салехард, 8 июля 2020, 10:52 — REGNUM На Ямале в результате столкновения маршрутки и «КАМАЗа» один человек погиб, семеро травмированы. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции ЯНАО.
Трагедия произошла вечером 7 июля на 282 км автодороги Сургут-Салехард. От полученных травм скончался пассажир микроавтобуса «Ивеко», ранены водитель и ещё шесть пассажиров. Все они госпитализированы.
Как сообщает прокуратура ЯНАО, микроавтобус перевозил девять сотрудников предприятия топливно-энергетического комплекса.
Обстоятельства трагической аварии выясняются.