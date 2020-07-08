Южно-Сахалинск, , 10:42 — REGNUM На Сахалине продолжаются поиски пропавшей восьмилетней девочки. Её изображение зафиксировали уличные камеры видеонаблюдения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СК РФ.

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Камера уличного наблюдения на одном из зданий в планировочном районе Ново-Александровск зафиксировала изображение пропавшей девочки. Видеозапись изъята.

«Следствие просит жителей Сахалинской области, в случае опознания ребёнка, сообщать информацию, которая может способствовать установлению местонахождения девочки», — сказали в ведомстве.

Также следствие обратилось к водителям с просьбой проверить регистраторы своих автомобилей. Возможно на видео есть девочка, схожая по приметам с пропавшей Викторией Тепляковой. Записи на видеорегистраторах просят проверить в период с 13:00 до 00:00 6 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, Виктория Теплякова ушла из дома 6 июля. До сих пор о местонахождении ребёнка ничего не известно.