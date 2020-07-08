Тбилиси, , 10:39 — REGNUM Три из четырех очагов пожара, охватившего лесной массив у села Хаиши Местийского муниципалитета Грузии, уже локализованы. Об этом 8 июля сообщила пресс-служба МВД Грузии.

По информации министерства, в эти три очага уже заведена пожарно-спасательная техника и ведутся работы по ликвидации пожара. Что касается четвертой локации, здесь из-за сложного рельефа и труднодоступности к тушению огня подключены 4 вертолета пограничной полиции.

В течение сегодняшнего дня в лесном массиве у села Хаиши будут работать 200 пожарных-спасателей и 10 единиц спецтехники. В очаг со сложным рельефом будут переброшены спасатели отряда быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации, говорится в сообщении.

В регионе Сванети в связи с пожаром создан рабочий штаб, которым руководит начальник службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили.

В МВД заявляют, что ситуация у села Хаиши взята под полный контроль. Пожар в лесном массиве в Местийском муниципалитете возник 5 июля.