Уфа, , 10:40 — REGNUM Рост гибели людей на водных объектах зафиксирован в Башкирии. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС РФ по региону Марат Латыпов на внеочередном заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в республике, 8 июля передает пресс-служба спасательного ведомства.

По сообщению пресс-службы ведомства, внеочередное заседание комиссии состоялось из-за роста гибели граждан на водных объектах.

По словам Латыпова, рост гибели людей на водных объектах составляет 26% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом причины утоплений не меняются на протяжении долгого времени: оставление детей без присмотра взрослых, купание в необорудованных местах, зачастую в нетрезвом состоянии.

По словам заместителя премьер-министра правительства Башкирии Ирека Сагитова, ситуация осложнилась тем, что из-за пандемии коронавируса были приняты ряд ограничений, которые касаются выезда граждан за рубеж. Поэтому они выезжают на отдых на местные водные объекты.

Отмечается, что муниципальные образования провели недостаточную работу по организации пляжей.

Согласно данным государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 7 июля в республике на воде погибли 68 человек, в том числе пятеро детей.

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