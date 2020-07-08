Ростов-на-Дону, , 10:32 — REGNUM В Ростове-на-Дону ликвидировали возникшие из-за аномальной жары аварии на линиях электропередачи. В настоящее время энергоснабжение восстановлено, сообщили ИА REGNUM в городской администрации 8 июля.

Перебои энергоснабжения произошли в Ворошиловском, Ленинском, Советском и Первомайском районах. В ночь на 8 июля к устранению аварий на 27 высоковольтных линиях электропередачи и 45 кабельных линиях было привлечено 18 бригад филиала АО «Донэнерго» в составе 45 человек и 19 единиц спецтехники.

ИА REGNUM напоминает, что 7 июля в Ростове-на-Дону был побит температурный рекорд. В дневные часы воздух, по данным Гидрометцентра РФ, прогрелся до +39,3 градуса. При этом уличные приборы, установленные на солнце, зафиксировали рекордные +59 градусов.

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