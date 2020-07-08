Бухара, Узбекистан, , 10:31 — REGNUM Два человека из бригады скорой помощи скончались после ДТП в Бухарской области Узбекистана, сообщили 8 июля в пресс-службе ГУБДД МВД республики.

Авария произошла 7 июля в 5:25 (3:25 мск) на 345-м километре автодороги Гузар — Бейнеу. Автомобиль скорой помощи Damas врезался в грузовик, стоящий на обочине дороги. 32-летний водитель и 28-летний пассажир скончались на месте.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля в Бухарской области Узбекистана 21-летний водитель врезался в грузовой автомобиль Mercedes-Benz 1841 LS, который следовал в том же направлении. В результате ДТП скончались три человека.

Читайте также: Три человека погибли в результате ДТП в Узбекистане