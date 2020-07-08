Воронеж, , 10:27 — REGNUM В результате столкновения двух катеров в акватории воронежского водохранилища пострадали четыре человека, сообщил 8 июля представитель регионального главного управления МЧС РФ.

Отмечается, что информация о столкновении катеров поступило на пульт спасателей 7 июля в 21:20 мск.

«В результате столкновения погибших нет, пострадало четыре человека», — сообщили РИА Новости в ведомстве.

Все пострадавшие были госпитализированы, катера отбуксированы на стоянку государственной инспекции по маломерным судам. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля в результате столкновения двух катеров с туристами возле острова Пхукет погибли двое детей из России, еще 20 российских граждан были доставлены в больницы.

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