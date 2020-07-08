Ижевск, , 10:19 — REGNUM В Удмуртии за прошедшие сутки 21 человек обратился в правоохранительные органы с сообщением о краже денег с банковских карт. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В числе обратившихся 17 человек — жители Ижевска. Средства были украдены разными способами: мошенники представлялись сотрудниками банков и предлагали защитить средства от несанкционированной транзакции. Также было предложено принять участие в розыгрыше, оформить документы на возврат НДС.

В целом суммы хищения составили от 11 тыс. до 240 тыс. рублей. За сутки совокупный ущерб оценивается в 1,2 млн рублей.

По ряду фактов возбуждены уголовные дела, по остальным — проводятся проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие выходные жители республики потеряли средства банковских карт на общую сумму 1,997 млн рублей. Всего за выходные пострадали 22 человека. В каждом сообщении о случаях мошенничества правоохранители настоятельно призывают жителей республики никому не сообщать данные своих банковских карт, сразу самостоятельно звонить на «горячую линию» банка.

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