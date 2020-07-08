Уфа, , 10:15 — REGNUM Мужчина утонул в пруду в Башкирии. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению пресс-службы ведомства, трагедия произошла вечером 7 июля на городском пруду в Белорецке. Мужчина 1943 года распивал спиртные напитки со своим приятелем. После этого он захотел искупаться и утонул.

Отмечается, что спасатели его подняли со дна водоема в тот же вечер. Данная территория не является оборудованным пляжем.

Сотрудники спасательного ведомства напоминают, что алкоголь и купание являются несовместимыми вещами.

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