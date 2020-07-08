Самара, , 10:08 — REGNUM Шестерых бывших полицейских и 15 граждан обвиняют в 34 преступлениях в Самарской области. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба областного следственного управления Следственного комитета.

По версии следствия, в Самаре с 2015 год по 2017 год фигуранты уголовного дела получали сведения о гражданах, которые были причастны к незаконному обороту наркотиков и задерживали их. При этом, если у граждан находили наркотики, то обвиняемые изымали их без понятых и составления необходимых документов.

Следователи считают, что в отделе полиции, обвиняемые вызывали наркозависимых граждан, которые впоследствии фиктивно выступали в качестве «понятых» и «закупщиков». После этого, по версии следствия, фигуранты уголовного дела фальсифицировали документы по факту незаконного сбыта задержанными наркотиков. На основании данных документов возбуждались уголовные дела, а суды выносили обвинительные приговоры.

Отмечается, что по данным фактам были возбуждены уголовные дела по признакам мошенничества, превышения должностных полномочий, незаконного оборота наркотиков и фальсификации доказательств.

Сообщается, что следователи допросили свыше 60 свидетелей и провели более 30 экспертиз, а уголовное дело составило 120 томов.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд, где будут рассмотрены по существу.

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