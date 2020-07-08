Пожар на полигоне твердых коммунальных отходов в Ярославской области около села Великого потушен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM
сообщил глава Гаврилов-Ямского района Алексей Комаров
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«Вероятно, причиной возгорания стала жаркая погода. По крайней мере, информации о поджоге у меня нет. По ситуации на утро открытый огонь локализован. Идет проливка очагов возгорания, а сверху их засыпают песком. На отсыпке работают три единицы техники», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM
Алексей Комаров.
Гаврилов-Ям, Ярославская область,
8 июля 2020, 09:49 — REGNUM С пожаром на полигоне справилась местная пожарная часть. Помощь из других районов не потребовалась.
Полигон эксплуатирует гаврилов-ямское предприятие «Спецавтохозяйство», которое является субподрядчиком регионального оператора по обращению с ТКО.
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