Пожар на полигоне

«Вероятно, причиной возгорания стала жаркая погода. По крайней мере, информации о поджоге у меня нет. По ситуации на утро открытый огонь локализован. Идет проливка очагов возгорания, а сверху их засыпают песком. На отсыпке работают три единицы техники», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Алексей Комаров.

Пожар на полигоне твердых коммунальных отходов в Ярославской области около села Великого потушен. Об этом корреспондентусообщил глава Гаврилов-Ямского района

Гаврилов-Ям, Ярославская область, , 09:49 — REGNUM С пожаром на полигоне справилась местная пожарная часть. Помощь из других районов не потребовалась.

Полигон эксплуатирует гаврилов-ямское предприятие «Спецавтохозяйство», которое является субподрядчиком регионального оператора по обращению с ТКО.

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