Токио, , 09:52 — REGNUM Общее число погибших в результате наводнений и оползней, произошедших из-за ливневых дождей в юго-западной части Японии, увеличилось до 57. Об этом 8 июля сообщает телеканал NHK.

По информации телеканала, тела 54 погибших из данного числа были найдены в префектуре Кумамото на острове Кюсю, где ещё 10 человек числятся как пропавшие без вести.

Также уточняется, что в префектурах Кагосима, Оита и Фукуока пропавшими без вести числятся ещё шесть человек.

Ранее ливневые дожди обрушились на остров Кюсю, расположенный на юго-западе Японии, где на территории префектуры Оита вышли из берегов две реки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 7 июля стало известно, что число жертв наводнения в юго-западной части Японии, на острове Кюсю, которое произошло в результате проливных дождей, возросло до 50 человек.