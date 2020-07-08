Красноярск, , 09:43 — REGNUM В горах Курагинского района Красноярского края туристка сорвалась с 50-метрового обрыва и погибла, пытаясь сделать селфи. Трагический инцидент произошёл 7 июля, сообщает портал Live24.

Как отмечается, две женщины приехали из другого региона и поднялись на смотровую площадку. Однако при очередной попытке сделать фотографию, одна из них оступилась и упала.

Женщина скончалась на месте. Прибывшие на место спасатели нашли тело и передали сотрудникам полиции.

Напомним, ранее в Таштаголе Кемеровской области подросток погиб, упав с опоры линии электропередачи. Как сообщало ИА REGNUM, он полез на опору, чтобы сфотографироваться.

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