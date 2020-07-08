Красноярск, , 09:40 — REGNUM На утро 8 июля в Красноярском крае действуют 124 лесных пожара на общей площади 172 тыс. га. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом минлесхозе.

Возгорания зарегистрированы в Абанском, Богучанском, Енисейском, Кежемском, Мотыгинском, Северо-Енисейском, Туруханском, Эвенкийском районах. Локализовано 15 возгораний.

Ситуация под контролем, населённым пунктам ничего не угрожает, заверили в министерстве.

За минувшие сутки в крае ликвидировали 12 лесных пожаров на площади 6,6 тыс. га. В тушении были задействованы около 1300 человек, 138 единиц техники, 15 воздушных судов. Предварительная причина возгораний — сухие грозы и действия населения.

Как сообщало ИА REGNUM, режим ЧС в лесах действует в Красноярском крае.

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