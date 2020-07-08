Тбилиси, , 09:40 — REGNUM В Местийском районе Грузии (регион Сванети) продолжается тушение лесного пожара. По информации центра по управлению общественной безопасностью, сообщение о сильном задымлении в Местийском муниципалитете поступило 5 июля. С тех пор работы по тушению лесного пожара продолжаются в непрерывном режиме, но пока ликвидировать огонь не удается.

К тушению пожара подключились три вертолета пограничной полиции МВД Грузии, задействованы 110 пожарных-спасателей и 7 единиц пожарно-спасательной техники.

На месте находятся сотрудники полиции, представители местных властей и Национального лесного агентства.