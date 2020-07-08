Луганск, , 09:36 — REGNUM Представители силовых ведомств Украины за минувшие сутки один раз нарушили перемирие на территории Луганской Народной республики (ЛНР). Об этом 8 июля сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За 7 июля… зафиксирован один обстрел», — приводи РИА Новости слова представителя ЛНР.

При этом он уточнил, что представители ВСУ в ходе данного обстрела вели огонь из 122-мм артиллерийских орудий по поселку Донецкий, находящемуся под контролем республики.

Также уточняется, что, по данным представительства ЛНР в СЦКК, в результате этого были повреждены четыре дома и линия передачи электроэнергии.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 7 июля стало известно, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских силовиков, который помогал в корректировке огня по поселку Донецкий в Донбассе, находящемуся под контролем ЛНР, сбили представители Народной милиции (НМ) республики.