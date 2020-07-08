Ханты-Мансийск, , 09:27 — REGNUM В Югре на утро 8 июля действуют четыре лесных пожара на территории Няксимвольского, Самаровского и Березовского лесничества площадью 72,1 гектаров. Об этом сообщает департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО.

Основными причинами возникновения пожаров стали грозовые разряды — 112 возгораний.

Всего с начала пожароопасного сезона в ХМАО зарегистрирован 131 лесной пожар общей площадью 3 361,23 га. В 2019 году на 8 июля в лесах Югры произошел 71 пожар площадью 1 514 га, в 2018 году — 60 пожаров площадью 2 367 га.