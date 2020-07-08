Ульяновск, , 09:25 — REGNUM В Ульяновской области спасатели за сутки пять раз выезжали на тушение сухой травы. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

За сутки площадь травяных пожаров составила 4,81 гектаров. Самое крупное возгорание произошло на территории Старомайнского района — 4 гектара. Также пожары произошли в Ульяновске, Николаевском, Павловском и Цильнинском районах. Всего пожарно-спасательные подразделения пять раз выезжали на тушение сухой травы.

Спасатели напоминают, что из-за установления жаркой сухой погоды «резко возрастает опасность возникновения природных и техногенных пожаров, причиняющих огромные ущербы как материальному благосостоянию граждан, организаций и государству, так и экологии». Они призывают избегать разжигания костров, не бросать окурки в траву и не допускать бесконтрольного сжигания мусора.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах Поволжья установилась аномальная жара, объявлены жёлтые и оранжевые уровни погодной опасности.