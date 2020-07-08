Чемальский район, Алтай, , 09:13 — REGNUM 6 июля в посёлке Усть-Сема Чемальского района Республики произошло дорожно-транспортное происшествие с участие пяти автомобилей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, виновником аварии оказался 28-летний водитель из Новосибирска.

Находясь на рулём автомобиля Nissan Teana, он не справился с управлением и съехал с дороги, протаранив поочерёдно четыре машины, припаркованные возле магазина. В их числе Citroen C-Elysee жителя Бийска, Toyota Harrier жительницы Барнаула, Toyota Corona Premio, принадлежащий местному жителю, а также Infiniti QX80, прибывший из Кемеровской области.

«В результате ДТП в районную больницу с полученными травмами был госпитализирован пассажир автомобиля Toyota Corona Premio — житель Чемальского района 1984 года рождения», — отметили в ведомстве.

Выяснилось также, что виновник в момент аварии был в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители начали проверку.

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