Новосибирск, , 09:04 — REGNUM В Новосибирске на реке Обь найдены тела всех троих человек, которые накануне, 7 июля, пытались спасти тонувшую девочку. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

Напомним, что ранее сообщалось, что двое новосибирцев утонули, спасая 12-летнюю девочку на реке Обь в месте несанкционированного отдыха в Октябрьском районе. Ещё одного добровольного спасателя продолжали искать.

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Известно, что вечером 7 июля в районе улицы Обская на берегу реки Обь в Новосибирске отдыхала компания из двух семей. Девочка 2008 года рождения пошла купаться, но стала тонуть. Ей на помощь поспешили трое родственников: двое мужчин 1970 и 1998 годов рождения, не имеющие хорошо плавать, и подросток 2006 года рождения, не умеющий плавать.

Девочку спасли очевидцы — молодые парни, также отдыхающие на берегу. А двоих мужчин и подростка отнесло течением.

«При проведении поисковых работ троих утонувших обнаружили в воде и передали сотрудникам полиции. С родственниками пострадавших на месте работали психологи Главного управления МЧС России по Новосибирской области, — уточнили в ведомстве.