Кандагар, Афганистан, , 09:06 — REGNUM Как минимум трое сотрудников полиции Афганистана погибли и ещё 18 были ранены в результате нападения террориста-смертника на полицейский участок в Кандагаре. Об этом 8 июля сообщает телеканал TOLO-News со ссылкой на источник в службе безопасности.

По информации источника, напавший на участок полиции подорвал взрывчатку около 04:00 по местному времени (02:00 мск) и в это время неподалеку от данного места также находился губернатор провинции.

Также известно, что на данный момент ни одна из террористических группировок, из числа действующих в стране, не взяла на себя ответственность за данный взрыв.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 7 июля стало известно, что трое сотрудников полиции Афганистана, включая главу местного отделения, погибли из-за взрыва автомобиля, которым управлял террорист-смертник, в западной провинции страны Нангархар.