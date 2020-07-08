Петропавловск-Камчатский, , 08:59 — REGNUM На Камчатке спасатели продолжают поиски туриста, который потерял сознание при восхождении на вулкан Ключевской, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС РФ.

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Спасатели достигли отметки 3,2 тыс. метров над уровнем моря. Турист, потерявший сознание находится ориентировочно на высоте 4,5 тыс. метров. В спасательной операции задействованы 14 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля туристу стало плохо при восхождении на самый высокий действующий вулкан в Евразии Ключевской. У мужчины отказали ноги, он потерял сознание. Его товарищ спустился с исполина для того, чтобы позвать на помощь.