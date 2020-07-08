Ишим, Тюменская область, , 08:59 — REGNUM В тюменском городе Ишиме из окна второго этажа многоквартирного дома выпал двухлетний мальчик. Об этом сообщается на сайте Ишимской областной больницы.

Скорая привезла травмированного ребёнка в приёмное отделение. У мальчика диагностирована закрытая черепно — мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом височной кости черепа.

«Ребёнок находится в отделении реанимации, состояние стабильно тяжёлое», — сообщают в больнице.

В местных СМИ сообщается о доследственной проверке инцидента. Родителей предупреждают об аномальной недельной жаре в регионе и опасности для детей открытых окон.