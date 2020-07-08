Кемерово, , 08:51 — REGNUM В Кемеровской области 45-летний механик подземного участка внутришахтного транспорта одного из угольных предприятий города Березовского оштрафован за нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 143 УК РФ). Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

Установлено, что в декабре 2019 года он дал наряд подземному электрослесарю на зарядку аккумуляторных батарей в зарядной камере. Механик знал, что рабочий не прошёл необходимого обучения. Во время зарядки рабочего по голове и груди ударило сорвавшейся с аккумуляторного ящика крышкой. Он потерял сознание. Когда рабочий пришёл в себя, то сообщил о случившемся механику. Последний проводил его в медицинский пункт.

«Со следствием механик сотрудничал, — уточнили в ведомстве. — Мужчине назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10 тысяч рублей».