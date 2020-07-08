Новошешминский район, , 08:53 — REGNUM В Татарии в результате поражения электротоком 3 июля 2020 года в котельной Новошешминского района погиб 20-летний слесарь. По факту гибели рабочего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»), сообщает пресс-служба следственного управления СКР по РТ.

Установлено, что слесарь проводил демонтаж проводки в электрощитовой. Мужчина должен был устранить один из повисших проводов и случайно задел пальцами находившееся под напряжением оборудование. От полученного удара током слесарь скончался по дороге в больницу.

Следствие устанавливает обстоятельства происшествия и оценит действия лиц, ответственных за обеспечение безопасности при проведении работ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии в результате поражения электрическим током в ходе проведения работ в одном из цехов «Казаньоргсинтез» погиб 36-летний электромонтер.

Читайте также: В Татарии рабочего убило током