Рубцовск, Алтайский край, , 08:49 — REGNUM Гибель находившихся под опекой троих детей в реке Алей близ Рубцовска (Алтайский край) стала поводом для возбуждения уголовного дела.

Как сообщает сегодня, 8 июля, региональное СУ СК РФ, трагедия произошла накануне вечером, 7 июля: две девочки 8 и 10 лет и 16-летний мальчик пошли купаться на реку без присмотра взрослых. В какой-то момент они скрылись под водой.

«Тела двух детей обнаружены, а 8-летней девочки до сих пор не найдено», — сказано официальном сообщении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае из-за пандемии коронавируса решено не организовывать традиционный летний отдых детей. Самостоятельные развлечения уже привели к 14 трагедиям с несовершеннолетними на воде. Одна из трагедий произошла на реке Бия в районе села Малоенисейское: многодетная семья, воспитывающая пятерых детей, отдыхала на берегу. Ненадолго отойдя от берега, где купались дети, мать обнаружила, что по реке плывет тело ее четырёхлетнего сына.

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