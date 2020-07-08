Тобольск, Тюменская область, , 08:47 — REGNUM В Тюменской области проводится доследственная проверка гибели 14-летнего подростка 7 июля в реке Козловка в городе Тобольске. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Предварительно установлено, что подросток пришёл на берег реки с друзьями. Место, где расположилась компания несовершеннолетних, является запрещённым для купания. Подросток залез в реку и скрылся под водой на расстоянии около двух метров от берега. Его пытались спасти мужчины, находившимися недалеко от места купания. Выяснилось, что погибший подросток не умел плавать.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии.