Владивосток, , 08:49 — REGNUM На таможне Владивостока специалисты обнаружили гражданский вертолёт (Во.105) с превышением допустимой нормы радиации в 55 раз, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Читайте также: В Приморье пытались вывезти атомную подводную лодку в Китай

Радиоактивный летательный аппарат находился в морском пункте пропуска Владивосток. Вертолёт прибыл из Германии в контейнере, получатель — российская компания.

Максимальный уровень гамма-излучения на поверхности вертолёта составил более 5 мкЗв/ч. Также выявлено значительное бета-излучение. Источником излучения оказался редуктор и крышка редуктора хвостового винта воздушного судна.

По заключению Роспотребнадзора, установлено, что излучающие радиацию части лётной машины не соответствуют основным санитарным правилам обеспечения радиационной безопасности, поэтому запрещены к ввозу на территорию Евразийского экономического союза и подлежат обратному вывозу.

Всего с начала года таможенники Владивостока обнаружили 14 радиоактивных объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники Дальневосточной оперативной таможни и Пограничного управления ФСБ России по региону предотвратили вывоз без лицензии в Китай 106 тонн лома металлов утилизированной атомной подводной лодки.