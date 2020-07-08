Петропавловск-Камчатский, , 08:33 — REGNUM На Камчатке вахтовый автобус на базе «Урал» с туристами перевернулся по дороге к вулкану Горелый, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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В результате опрокидывания травмы получили четыре туриста. Все они госпитализированы.

В агентстве по туризму и внешним связям региона пояснили, что туристы приобрели экскурсию у частного лица, которое не является туроператором. Следовательно принимавших участие в экскурсии не регистрировали в МЧС и не страховали.

как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке у туриста отказали ноги при восхождении на самый высокий в Евразии действующий вулкан Ключевской.