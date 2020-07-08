Барнаул, , 08:29 — REGNUM Обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае стала стремительно ухудшаться. По данным оперативного штаба региона на 8 июля, общее число носителей коронавируса составляет уже 4897 человек, причём 188 из них были выявлены только за последние сутки.

Не обошлось без новых смертей: зарегистрировано четыре смертельных случая, два из них от COVID-19. Всего в крае скончалось 113 человек, в том числе 49 случаев от COVID-19, 61 случай — иные причины смерти, 3 случая находятся на экспертизе.

Из общего количества пациентов инфекционных отделений 667 больны внебольничной пневмонией, 1480 — ОРВИ. Тяжелобольных пациентов 93, на аппарате ИВЛ — 21. Всего выздоровело — 3479 (3137 взрослых и 342 ребенка).

Как уже сообщало ИА REGNUM, уже несколько дней подряд в регионе ежедневно выявляют под 200 новых носителей коронавируса, также происходит по несколько новых смертей пациентов с SARS-CoV-2, увеличивается количество тяжелобольных пациентов и пациентов, которым диагностировали внебольничную пневмонию.

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