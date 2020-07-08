Магадан, Магаданская область, , 08:35 — REGNUM На Колыме 9 июля синоптики прогнозируют сильные ливни и возникновение чрезвычайных ситуаций до межмуниципального уровня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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В ночь на 9 июля в Магадане и в Ольском районе пройдут обильные дожди — 15−49 мм за 12 часов и менее.

МЧС распространило сообщение о возможных ЧС: размыве дорог, мостов, дамб, затоплениях населённых пунктов, сельхозугодий, активизации оползней, обвалов грунта.

Как сообщало ИА REGNUM, оперативные службы Приморья 7−8 июля приведены в режим повышенной готовности. МЧС предупреждает о возможных катаклизмах: разливе рек, нарушении электроснабжения, ДТП и подтоплениях.