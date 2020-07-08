Абуджа, , 08:30 — REGNUM Вооруженные преступники застрелили 15 фермеров в ходе нападения на деревню в штате Кацина на северо-западе Нигерии. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на сообщение полиции.

По словам полицейских, около 200 боевиков открыли огонь по людям, работавшим в полях за пределами деревни Яргамджи в понедельник, 6 июля.

Более 100 человек были убиты в результате аналогичных нападений в штате Кацина в период с апреля по июнь.

Эксперты полагают, что боевики являются скотоводами, которые на протяжении десятилетий конкурировали с земледельческими общинами за территорию и доступ к воде.