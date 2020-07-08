Владивосток, 8 июля 2020, 08:21 — REGNUM В Приморье 7−8 июля бушует циклон — объявлен жёлтый уровень опасности. Сильные ливни накроют практически все районы края, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Оперативные службы Приморья приведены в режим повышенной готовности. МЧС предупреждает о возможных катаклизмах: разливе рек, нарушении электроснабжения, ДТП и подтоплениях.
Синоптики прогнозируют усиление ветра, местами сильные дожди, выпадение осадков от 15 до 45 мм за 12 часов и менее, грозы.
Жителей Приморья просят не покидать населённые пункты.
Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области из-за сильных дождей уровень воды в реке Бира за сутки увеличился на 30 см.