Чита, , 08:18 — REGNUM Число новых выявленных носителей коронавируса постепенно снижается в Забайкальском крае. Как сообщает сегодня, 8 июля, оперативный штаб региона, за последние сутки подтвердились 36 положительных тестов на SARS-CoV-2. Их общее число достигло 3516.

При этом 2503 человека вылечены и выписаны из медицинских учреждений.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 6 июля из медицинских учреждений Забайкалья были выписаны 93 пациента, переболевших COVID-1. Новых летальных случаев не зарегистрировано.

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