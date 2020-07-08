Норильск, Красноярский край, , 08:21 — REGNUM Более 188 тыс. тонн загрязнённого поверхностного грунта собрано после разлива нефтепродуктов в Норильске на ТЭЦ-3. Об этом сообщает оперативный штаб ликвидации ЧС.

С начала проведения операции удалось собрать 33 305 кубометров топливно-водяной смеси и 188 502 тонны грунта, загрязнённого нефтепродуктами. Топливно-водяную смесь собирают с акватории рек, откачивают из зумпфов. Грязный грунт вывозят в промышленный отвал на территории ТЭЦ.

Кроме того, сорбентом обработано 138,2 километра береговой линии и 267 720 квадратных метров загрязненной территории. Данные приводятся на утро 7 июня.

В операции по ликвидации чрезвычайной ситуации задействованы 340 человек и 172 единицы техники.